Molde til Kypros for å spille mesterliga

Det bekrefter Molde-direktør Ole Erik Stavrum overfor NTB onsdag.

Det er Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som har tatt den endelige beslutningen rundt kampsted etter at oppgjøret i tredje kvalifiseringsrunde måtte flyttes som følge av norske myndigheters karanteneregler.

Onsdag ettermiddag fikk klubbene beskjed om at oppgjøret skal gå på AEK Arena på Kypros.

– Rent ut fra forhold rundt smittevern er dette en løsning vi lever veldig godt med. Kypros er i utgangspunktet et gult land vi kommer oss fram og tilbake til uten karantene, sier Molde-direktør Stavrum til NTB.

Viktig avklaring

Han er glad for å ha en løsning på plass rundt neste ukes oppgjør

– Det var veldig greit å få avklart, sånn at vi får tid til å områ oss med hensyn til bestilling av fly og hotell, sier Stavrum.

Tirsdag bekreftet kulturminister Abid Raja (V) overfor NTB at Molde ikke ville få noe karanteneunntak knyttet til bortemøtet med Qarabag. Konsekvensen av det var at kampen måtte flyttes til en nøytral arena.

I og med at Aserbajdsjan ligger utenfor Schengen-området, ville reisen dit utløst ti dagers karantene for Molde-spillerne etter hjemkomst til Norge. I denne perioden kunne laget verken trent eller spilt kamper. I så fall måtte klubben ha utsatt to seriekamper.

I Uefa-protokollen heter det at kamper kan flyttes til nøytral grunn dersom nasjonale karanteneregler skaper utfordringer for gjennomføringen.

Gulfarget

Uefa har inngått avtaler med landene Polen, Kypros, Hellas og Ungarn med tanke på gjennomføring av kamper som må spilles på nøytral grunn. For Molde endte valget på Kypros.

All den tid Kypros i smittesammenheng er gulfarget av norske myndigheter slik situasjonen er nå, vil Molde-spillerne kunne reise til og fra neste ukes kamp uten noen form for karantene.

Direktør Stavrum tar samtidig ingenting for gitt.

– Ting kan endre seg. Det er vi forberedt på, sier han til NTB.

Dersom Molde slår Qarabag, venter enten Dinamo Zagreb fra Kroatia eller ungarske Ferencváros i den siste runde av mesterligakvalifiseringen.

De kampene spilles 22./23. og 29./30. september. Molde starter i så fall med hjemmekamp.

