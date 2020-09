Nettsted: United vil slippe inn 12.000 tilskuere i serieåpningen

sport

United ønsker angivelig at hjemmekampen skal være et prøveprosjekt for å teste om det er forsvarlig å slippe inn publikum på Premier League-kamper. Ifølge The Athletic skal møtet med myndighetene finne sted torsdag.

Videre hevdes det at United ønsker å øke tilskuertallet til senere hjemmekamper dersom de skulle få grønt lys mot Palace og det blir en suksess. Samtidig understrekes det at United ikke vil foreta seg noe som setter sikkerheten i fare.

Old Trafford har til vanlig en kapasitet på 76.000 mennesker, og United mener at det skal være trygt å slippe inn 12.000 tilskuere på arenaen.

Ifølge The Athletic foreligger det også lignende planer i andre klubber, blant dem Arsenal og Liverpool.

(©NTB)