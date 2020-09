sport

– Vi jobber sammen med helsemyndighetene, og vi tror det kan komme rundt 5000 tilskuere hver dag, sa VM-sjefen Valerio Giacobbi under en pressekonferanse onsdag.

Totalt vil det gi et publikumsantall på mellom 50.000 og 60.000. Før koronapandemien planla arrangøren for at 120.000 tilskuere kunne komme til anleggene i Nord-Italia.

Alpin-VM i 2021 skal arrangeres fra 8. til 21. februar.

Verdenscupsesongen i alpint åpner i Sölden i Østerrike 17. og 18. oktober.

