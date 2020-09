Friidrettsforbundet utsetter NM-avgjørelse – mesterskapet kan fortsatt ryke

sport

Det opplyser Norges Friidrettsforbund i en pressemelding torsdag kveld.

«Styret i Norges Friidrettsforbund skal ha et nytt møte på mandag for å drøfte hvorvidt det blir NM i friidrett i Bergen 18. til 20. september», heter det der.

Videre opplyses det at det ikke blir aktuelt å flytte mesterskapet til en annen by.

– Vi har registrert at helsemyndighetene lokalt og nasjonalt har gitt aksept for at mesterskapet kan avvikles, sier friidrettspresident Ketil Tømmernes i en uttalelse.

– Arrangøren har gjort et meget godt arbeid med å etablere gode smitteforebyggende tiltak i forbindelse med arrangementet. Likevel ser vi at ting kan endre seg fort og derfor ønsker vi å ha et nytt møte på mandag, legger han til.

Usikkerhet

Til NTB svarer friidrettspresidenten følgende på hvilke vurderinger som ligger til grunn for at man avventer med å gi grønt lys:

– Vi har ikke gjort andre vurderinger enn at vi ser på situasjonen der vi skal ha et arrangement. Det er mange momenter som spiller inn i dette arrangementet. Nå handler det om at vi bruker tiden til å se hvordan dette utvikler seg.

– Dette er ingen ønskesituasjon å havne i?

– Samtidig har vi gjort en så god innsats i Friidretts-Norge og Idretts-Norge (rundt smittevern). Her må vi bare stå løpet ut, og vi tror det vil være sånn en stund. Vi må derfor ta stilling til arrangementene våre fortløpende. Dette må vi bli gode på å gjøre vurderinger rundt, sier Tømmernes.

Han er tydelig på én ting.

– Det som må være på toppen av listen hele tiden, er hensynet til å ikke å spre smitte videre.

Ekstra tiltak

Tirsdag ble det innført ekstra smitteverntiltak i Bergen for å slå ned på smitten i byen. Et av tiltakene var at offentlige arrangementer nå kan ha maksimalt 50 deltakere.

Det skapte usikkerhet rundt om NM i friidrett på Fana stadion kan gå som planlagt. Torsdag opplyste samtidig byrådsleder Roger Valhammer at arrangementer som gjennomføres utendørs fremdeles kan ha inntil 200 deltakere, hvilket NM-arrangøren har planlagt for.

Det ble oppfattet som et klarsignal og en beskjed om at mesterskapet var reddet. Slik er det nødvendigvis ikke.

Friidretts-NM skulle opprinnelig ha vært arrangert i juni. Koronapandemien gjorde imidlertid at mesterskapet ble utsatt til september.

Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen og resten av norgeseliten er ventet til Bergen i forbindelse med NM.

Onsdag ettermiddag kom beskjeden om at arrangøren avlyser Bergens friidrettsfestival. Den skulle ha gått av stabelen på Fana stadion 10.–13. september.

