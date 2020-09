Håndball-EM går som planlagt i Danmark

sport

Norge og Danmark deler på mesterskapet, og mens alle kamper i Norge er bestemt lagt til Trondheim, holder danskene fast på sin todelte bystrategi.

Per Bertelsen, leder i Danmarks håndballforbund (DHF), er glad for at beslutningen endelig er tatt. Det har ikke vært noen selvfølge at det ville bli spilt EM i Danmark

– Det skal ikke herske tvil om at vi hele tiden svært gjerne har villet avvikle mesterskapet på dansk grunn. Det har bare vært for mange ukjente faktorer med i bildet, og det er grunnen til at avgjørelsen har latt vente på seg, sier Bertelsen.

Tvilen i Danmark har først og fremst oppstått fordi det fortsatt er usikkert hvor mange tilskuere som kan slippes inn på kampene. Få tilskuere vil senke inntektene og gjøre det problematisk for arrangørene.

DHF har fått økonomiske garantier fra den danske regjeringen.

– Vi har fått positive tilbakemeldinger om bistand fra både regjeringen og det europeiske håndballforbundet (EHF). Da mener vi at vi godt kan arrangere etter planen, sier DHF-lederen.

(©NTB)