IBU avlyser juniorrenn, utsetter sesongstart i IBU-cupen

IBU-cupen er konkurranser på nivået under verdenscupen og en viktig utviklingsarena. De planlagte rennene i november og desember strykes fra lista, heter det i en melding på forbundets nettsted.

IBU gjør det klart at man fortsatt akter å gjennomføre en full sesong i verdenscupen, inkludert VM i Pokljuka i tiden 9. til 21. februar. Imidlertid opplyses det at IBU-styret på sitt møte 26.-27. september vil diskutere hvorvidt det blir nødvendig å gjøre endringer i terminlista for førjulsrennene.

VM for ungdom og junior skal avvikles som planlagt i Obertilliach 24. februar til 7. mars, men juniorcupen og åpent junior- og ungdoms-EM avlyses i sin helhet.

Dette gjøres fordi man har kommet til at det av økonomiske og logistiske grunner ikke lar seg gjøre å gjennomføre de samme strenge smitteverntiltak som i konkurransene på høyeste nivå.

