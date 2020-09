Keeper-Lunde tilbake på landslaget etter 22 måneder

sport

Lunde spilte sist en offisiell landskamp for Norge under EM i Frankrike i desember 2018. 12. mai 2019 røk hun korsbåndet i en kamp for Vipers, og siden har det blitt lite spill. Veteranen har ennå ikke gjort comeback for klubblaget sitt i Kristiansand.

Fredag var hun i tilbake i troppen til landslagstrener Thorir Hergeirsson da han presenterte spillerne som skal til Danmark og Golden League. Turneringen går som normalt tross koronapandemien, og Norge skal spille mot Danmark (1. oktober), Frankrike (3. oktober) og Montenegro (4. oktober).

Lunde er tatt ut i troppen under forutsetning av at hun klareres for spill av helseteamene på klubb- og landslag.

Veteranene Nora Mørk og Marit Malm Frafjord er også med. Mørk har også vært plaget med skader og har ikke spilt mer enn tre landskamper siden VM-finalen mot Frankrike 17. desember 2017.

Tidligere landslagskaptein Frafjord ga seg på landslaget i mai 2018, men har sagt ja til å satse på nytt. Hun håper å krone karrieren med et tredje OL-gull i Tokyo kommende sommer.

Hele åtte av spillerne i troppen er fra Norges klubblokomotiv Vipers Kristiansand. Fem kommer fra ungarske Györ og fire fra danske Esbjerg. Dette er troppen:

Katrine Lunde (Vipers Kristiansand), Emily Stang Sando (Bietigheim), Silje Solberg (Györ), Camilla Herrem (Sola), Marit Røsberg Jacobsen (Esbjerg), Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg), Henny Reistad (Vipers Kristiansand), Veronica E. Kristiansen (Györ), Emilie Hegh Arntzen (Vipers Kristiansand), Kristine Breistøl (Esbjerg), Heidi Løke (Vipers Kristiansand), Amanda Kurtovic (Györ), Ingvild Bakkerud (Herning-Ikast), Stine Bredal Oftedal (Györ), Silje Waade (Vipers Kristiansund), Kari Brattset Dale (Györ), Nora Mørk (Vipers Kristiansand), Stine Ruscetta Skogrand (Herning-Ikast), Marta Tomac (Vipers Kristiansand), Malin Aune (Vipers Kristiansand), Marit Malm Frafjord (Esbjerg).

