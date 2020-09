Bytiqi og Berisha senket Kristiansund i målfest

sport

Berisha ga gjestene ledelsen allerede før fem minutter var spilt, men etter det tok Kristiansund over og reduserte like før pause. Etter hvilen kollapset vertene fullstendig da Viking scoret tre ganger på drøye ti minutter. Kristiansund gjorde et ærlig forsøk på en sluttspurt etter å ha redusert to ganger, men Ylldren Ibrahimaj feide all tvil til side da han satte inn 5-3 like før full tid.

Resultatet sender Viking opp på 8.-plass med 22 poeng, mens Kristiansund, som kunne passert Rosenborg ved seier, fortsatt er på 5.-plass med sine 27 poeng.

Vikings formkurve har pekt oppover etter en rufsete start på sesongen. Siddisene kom til Nordmøre med to strake seire i bagasjen og var også ubeseiret på sine fire siste kamper. I form er også Kristiansund, som før lørdagens kamp hadde vunnet hele fem av sine seks siste kamper.

Omdiskuterte mål

Viking scoret på kampens første sjanse da Veton Berisha fikk stige uhindret i været på en godt slått corner. 26-åringen stanget ballen, via armen, og inn i mål. Kristiansund-spillerne ropte fortvilet til dommer Ola Hobber Nilsen, men scoringen fikk stå.

– Det ser ut som om den treffer armen, jeg skal innrømme det, sa Berisha selv til Eurosport i pausen.

Formlaget KBK sto med fem seire på sine seks siste kamper i Eliteserien, og viste utover i omgangen hvorfor. Christian Michelsens menn tok mer og mer over etter at Viking yppet seg tidlig i omgangen.

Etter 39 minutter fikk de uttelling for det sterke presset. Eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino mottok ballen etter et sterkt raid av Bent Sørmo, og curlet inn sitt 16. mål for sesongen på sedvanlig vis.

Dermed var lagene like langt da dommeren blåste for pause. På tross av dominansen før hvilen var det Viking som igjen tok føringen. Sørmo rotet det til i forsvar, og Rolf Daniel Vikstøl fikk snappet opp ballen. Han fant Berisha, som på elegant vis satte ballen i nettet med hælen.

Målshow

Nok en gang ropte KBK-spillerne på dommeren, denne gang for det de mente var offside. Men også denne gang fikk målet stå.

Kristiansund så ut som et helt annet lag etter hvilen, og Zymer Bytyqi blåste luften ut av Kristiansund da han banket til rett før 70 minutter var spilt. Prosjektilet suste opp i vinkelen fra 25-30 meters hold og kan nok allerede sies å være en sterk kandidat til årets mål.

Like etter var Bytyqi på farten igjen. En herlig slått crosser fra Berisha ble tatt ned av 24-åringen, som satte ballen iskaldt i buret. Bendik Bye reduserte for Kristiansund like etter, og ti minutter før full tid tente Pellegrino for alvor håp i hjemmelaget da han satte inn 3-4 på retur fra sitt eget straffespark.

Spikeren i kista kom da Ibrahimaj skled inn Vikings femte mål etter 86 minutter. Flere mål ble det ikke, og Viking tok med det sin tredje strake seier.

