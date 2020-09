Poengdeling i toppoppgjør, RBK fortsatt ubeseiret

sport

RBK-seieren gjør at trønderne nå er forbi Avaldsnes og bare to poeng bak serieleder Vålerenga, med en kamp mindre spilt.

Lørdag formiddag hadde de stålkontroll mot Røa, som ligger nest sist i Toppserien. Marit Clausen satte inn 1-0 etter kvarteret da hun kom alene med Josefine Ervik. Det var toppscorerens åttende mål denne sesongen.

En markkryper fra Cesilie Andreassen etter halvspilt 2.-omgang sørget for 2-0.

Noen minutter senere var det et under at det ikke sto 3-0 da RBK hadde fem-seks sjanser på rad, men ballen ville ikke i mål.

På Karmøy ble det målløst i toppoppgjøret mellom Avaldsnes og VIF, i en tett og sjansefattig kamp.

Arna-Bjørnar slo Kolbotn 2-1.

(©NTB)