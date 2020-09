Trabzonspor bekrefter bud på Sørloth: – Har ikke returnert til Tyrkia som avtalt

sport

Samtidig opplyser den tyrkiske klubben at Sørloth ikke har returnert til Tyrkia som avtalt etter landskampene den siste uken. Dermed vurderer Trabzonspor disiplinærtiltak mot den norske landslagsspissen.

Sørloth skulle ifølge klubben ha vært på plass i Tyrkia fredag.

– Etter kampene informerte spilleren, som skulle vært i Trabzon 8. september, om at han hadde en covid-19-test i Oslo som han ventet svar på torsdag 10. september, og at han skulle være i Trabzon fredag 11. september, skriver klubben og legger til at Sørloth ennå ikke er på plass.

– De relevante artiklene i klubbens disiplinærregler har trådt i kraft.

Sørloth scoret nylig to mål da Norge slo Nord-Irland 5-1 i Uefas nasjonsliga. Han spilte en kanonsesong for Trabzonspor på utlån fra Crystal Palace og ble toppscorer i den tyrkiske ligaen, noe som angivelig har ført til interesse fra flere storklubber.

At budet fra Leipzig kommer til Trabzonspor, innebærer høyst sannsynlig at den tyrkiske klubben har benyttet seg av en klausul i låneavtalen med Crystal Palace og kjøpt ham fri fra kontrakten i England. Det betyr at den tyrkiske klubben trolig kan tjene gode penger på nordmannen i løpet av kort tid.

– Vi har mottatt et offisielt bud fra RB Leipzig, og dette budet vurderes av vårt styret i tråd med klubbens interesser, heter det i uttalelsen.

Det har en stund vært kjent at Sørloth er aktuell for Leipzig. I midten av august skrev TV 2 at spissen var i sluttforhandlinger med den tyske klubben, og senere har også Leipzig-trener Julian Nagelsmann bekreftet at det pågår samtaler.

