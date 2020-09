Mourinho om Sørloth-ryktene: – Kommer ikke til å si at det ikke er sant

sport

– Vi er i samtaler med Leipzig og Tottenham, sier klubbpresident Ahmed Agaoglu i Trabzonspor ifølge nettstedet Fanatik søndag.

Tottenham-manager José Mourinho gjorde heller ingenting for å dempe Sørloth-ryktene da han møtte pressen etter tapet mot Everton søndag kveld.

– Jeg kommer ikke til å diskutere spilleren fordi han tilhører Trabzonspor, men om presidenten deres sier det, så kommer jeg ikke til å si at det ikke er sant, sier Mourinho.

Tyrkiske medier melder at budene nå skal ligge på opp mot 300 millioner kroner, skriver TV 2.

Sørloth scoret nylig to mål da Norge slo Nord-Irland 5-1 i Uefas nasjonsliga. Han spilte en kanonsesong for Trabzonspor på utlån fra Crystal Palace og ble toppscorer i den tyrkiske ligaen, noe som har ført til interesse fra flere storklubber.

Lørdag bekreftet Trabzonspor å ha fått et bud for Sørloth fra tyske RB Leipzig, som er på jakt etter ny spiss etter at Timo Werner forlot klubben til fordel for Chelsea.

