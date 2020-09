Rosted avgjorde for Brøndby sju minutter på overtid, Solbakken rasende etter FCK-smell

sport

Den norske landslagsstopperen fullførte snuoperasjonen da han stanget inn et hjørnespark i sjuende tilleggsminutt.

– Det var helt vilt. Jeg hadde ikke krefter igjen og orket nesten ikke å feire målet, sa Rosted til Brøndbys nettsted.

Brøndby-gleden ble neppe mindre ved at erkerivalen FC København fikk juling på Fyn. Jørgen Skjelvik og hans lagkamerater i OB tok ledelsen 3-0 i første omgang og holdt unna til 3-2-seier da Ståle Solbakkens menn slo tilbake etter pause.

Natt og dag

Det var to ulike omganger også på Brøndby stadion. Gjestene skaffet seg to måls ledelse med mål av Mohammed Diomande og Mikke Rygaard i første omgang, men Brøndby hevet presset etter sidebytte og kjempet seg inn i kampen.

Simon Hedlund sto for et tidlig reduseringsmål. Anthony Jung misbrukte en mulighet til å utligne fra straffemerket, men 2-2-målet kom likevel da Lasse Vigen scoret et kvarter før slutt. Brøndby presset på for seiersmålet, og det kom på overtid signert Rosted.

Dermed måtte Ulrik Yttergård Jenssen og hans lagkamerater i Nordsjælland gå poengløse av banen.

– Det var stor forskjell på omgangene. Etter pause viste vi mer energi og vilje. Da trodde vi på oss selv og våget å spille fotball, sa Rosted.

Ville bytte alle

Ståle Solbakken var alt annet enn fornøyd med sine spillere etter den første omgangen i Odense.

– Jeg kunne ha byttet ut nesten hele laget i pausen. Jeg var rasende. Det var surrealistisk, sa FCK-manageren, som måtte nøye seg med å gjøre tre bytter før 2. omgang.

– Vi gjorde så mye rart og spilte uten klokskap. Spillet var langsomt og uten intensitet. Vi hadde hatt noen gode treningsdager før kampen, og spillerne kom godt gjennom landslagsperioden, så jeg forstår ingenting, sa han.

– Vi spilte som om vi hadde lagt igjen hodene i garderoben. Det var skrekkelig, supplerte Jens Stage, en av dem som ble byttet ut halvveis.

Daniel Granli og Iver Fossum var i aksjon for AaB i 0-0-kampen borte mot Lyngby.

