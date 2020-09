Simen Juklerød herjet for Royal Antwerpen, to mål og assist i 3-2-seier

sport

Den norske kantspilleren hadde en av sine største dager på fotballbanen da han inntok hovedrollen i en kampvending som løftet laget til øvre halvdel av tabellen.

Hjemmelaget tok en tidlig ledelse ved Lee Seung-woo, men Juklerød utlignet etter et kvarter. Nordmannen kom på et dypt kontringsløp etter en ballerobring, fikk pasningen fra Faris Haroun og scoret alene med keeper Kenny Steppe.

Lee ordnet ny hjemmeledelse etter halvspilt omgang, men i det 33. minutt gjorde Abdoulaye Seck 2-2 på Juklerøds hjørnespark.

Stillingen holdt seg til pause og gjennom det meste av 2. omgang, også etter at gjestenes Dylan Batubinsika ble utvist med to gule kort. Men to minutter før slutt fikk Royal Antwerpen frispark like utenfor 16-meteren, og Juklerød sendte det i mål. Dermed ble han matchvinner.

Også vertene måtte avslutte med ti mann etter at Mory Konate fikk sitt annet gule kort rett før slutt.

(©NTB)