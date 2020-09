Carlsen med delt seier i Champions Showdown i fischersjakk

sport

Carlsen hadde et klart overtak mot Levon Aronian og ville med seier vært turneringsvinner alene, men så gjorde han et tabbetrekk, og overtaket forsvant. Han ristet på hodet og var tydelig misfornøyd med seg selv. Partiet endte med remis etter 58 trekk.

– Det var synd, for jeg følte at jeg hadde en god stilling, men så mistet jeg litt kontrollen, og så var det noe jeg overså, sa Carlsen til Chess24 og la til at han er «mildt» skuffet.

– Det ble mindre da jeg fant ut at Hikaru også hadde spilt remis.

Da Carlsen rotet bort seieren hadde Nakamura nemlig allerede spilt remis mot Peter Svidler, noe amerikaneren virket enda mer misfornøyd med. Han slo oppgitt ut med armene foran videoskjermen.

– Alt i alt er nok utfallet som det burde være, men både jeg og Magnus burde ha vunnet i det siste partiet, så vi er nok ganske misfornøyd begge to, sa Nakamura til Chess24.

Overfor Chess24 røpet Carlsen at han hadde fulgt med først på NBA-sluttspillet og så på US Open-finalen på TV mens han spilte søndag.

God start

Carlsen var et halvt poeng bak ledende Aronian etter to dager, men var tilbake i delt ledelse med armeneren etter at han slo Svidler med hvite brikker i det første partiet søndag. Russeren ga opp etter 31 trekk.

Samtidig spilte Aronian remis mot tidligere verdensmester Garry Kasparov.

I det neste partiet var Carlsen med svarte brikker en stund i litt trøbbel mot Leinier Dominguez, men han utlignet stillingen, og det endte med remis etter 44 trekk.

Aronian tapte for Maxime Vachier-Lagrave, og dermed var Carlsen og Nakamura i delt ledelse før den siste runden. Med remis for begge ble det delt seier.

Seks av ni

Carlsen slo Vachier-Lagrave og Fabiano Caruana fredag, men spilte remis mot Kasparov etter å ha gitt fra seg overtaket med en tabbe i 43. trekk. Det var første gang han møtte Kasparov siden han i 2004 møtte ham som 13-åring og greide remis.

Lørdag spilte Carlsen remis mot Nakamura før han fikk sitt eneste tap i turneringen mot Wesley So. Han slo tilbake med seier mot Alireza Firouzja. Totalt ble det seks poeng av ni mulige.

