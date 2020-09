Sellin-dobbel da Strømmen senket HamKam

sport

Kjetil Rekdal var på jakt etter sin tredje seier som HamKam-trener i mandagens 1. divisjonskamp på Strømmen stadion. Men to scoringer av Strømmens Kjell Rune Sellin og én av Youssef Chaib sørget for at Rekdals menn måtte gå tomhendte av banen.

3-0-seieren betyr også at Strømmen tok sin andre seier på sju kamper og ligger over nedrykksstreken før de resterende mandagskampene er ferdigspilt. Oppgjøret i Strømmen startet en time før de øvrige kampene.

Sellin satte inn førsteomgangs eneste scoring da han kom alene med keeper etter 37 minutter, mens Chaib doblet ledelsen fra straffemerket fem minutter etter hvilen. Kvarteret før slutt fastsatte Sellin sluttresultatet til 3-0 da han fra kort hold satte ballen i mål.

Bare minuttet før 2-0-scoringen fikk HamKams Adeleke Akinyemi annullert et mål etter at linjedommeren vinket for offside. Kjetil Rekdal står dermed med to seire, én uavgjort og tre tap på sine seks første kamper som HamKam-trener.

Følgende kamper har senere kampstart: Jerv – Sogndal, Kongsvinger – Åsane, Ranheim – Ull/Kisa, Raufoss – Grorud, Stjørdals-Blink – Sandnes Ulf, Øygarden – KFUM Oslo.

