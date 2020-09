Selvmål avgjorde nimålsthriller i Stjørdal

sport

Grødems tre scoringer sørget for 3-1 før det var spilt 25 minutter i Stjørdal. Men det skulle likevel ikke holde til seier for gjestene.

Blink-mål av Mats Lillebo og Sondre Stokke sørget for at Sandnes Ulf kun ledet med ett må da lagene gikk til pause. Da Kent Håvard Eriksen økte til 4-2 seks minutter etter hvilen tenkte nok de fleste at løpet var kjørt, men Sander Erik Kartum sørget for ny spenning i kampen da satte inn hjemmelagets tredje for kvelden.

Vegard Fiske utlignet til 4-4 etter 71 minutters spill, før en uheldig Christian Landu Landu satte ballen i eget mål to minutter senere. Dermed sto det 5-4 til hjemmelaget, noe som også sto seg kampen ut.

Nytt Rekdal-tap

Kjetil Rekdal var på jakt etter sin tredje seier som HamKam-trener i mandagens 1. divisjonskamp på Strømmen stadion. Men to scoringer av Strømmens Kjell Rune Sellin og én av Youssef Chaib sørget for at Rekdals menn måtte gå tomhendte av banen.

3-0-seieren betyr også at Strømmen tok seg over nedrykksstreken, mens HamKam fortsatt ligger sist på tabellen. Nå skiller det fire poeng opp til streken.

Sellin satte inn førsteomgangs eneste scoring da han kom alene med keeper etter 37 minutter, mens Chaib doblet ledelsen fra straffemerket fem minutter etter hvilen. Kvarteret før slutt fastsatte Sellin sluttresultatet til 3-0 da han fra kort hold satte ballen i mål.

Kjetil Rekdal står dermed med to seire, én uavgjort og tre tap på sine seks første kamper som HamKam-trener.

Tre mål på fem minutter

Øygarden fikk med seg full pott fra den 15.-runden i 1. divisjon. Hjemme mot KFUM Oslo var det gjestene som scoret først ved Juba Moula. Men i løpet av fem minutter i annen omgang både utlignet vertene og gikk opp i 3-1-ledelse.

Charles Chinedu Ezeh scoret etter 72 minutters spill, før Peter Godly Michael satte inn ytterligere to scoringer før det var spilt 77 minutter på Ågotnes Idrettsanlegg. Øygarden tok seg dermed opp på 14.-plass på tabellen.

Kongsvinger falt under streken etter 2-4-tap hjemme mot Åsane.

Sogndal overtok andreplassen

Opprykkskandidat Ranheim tapte 2-3 hjemme mot Ull/Kisa. Mads Reginiussen ga hjemmelaget ledelsen, men Martin Torp og Henrik Kristiansen satte inn hver sin scoring for gjestene før pause.

Morten Sundli økte til 1-3 før Michael Karlsen fastsatte sluttresultatet til 2-3.

Ettersom Ranheim tapte benyttet Sogndal muligheten til å overta andreplassen på tabellen. Eirik Bakkes menn vant komfortabelt 3-0 borte mot Jerv etter scoringer av Kristoffer Hoven, Sivert Mannsverk og Endre Kupen.

Oppgjøret mellom Raufoss – Grorud endte 2-2. Emil Breivik og Oskar Løken scoret for vertene, mens Runar Hauge og Nikolai Jakobsen Hristov scoret for Grorud. Groruds Fabian Østigård Ness fikk se det røde kortet etter 54 minutters spill.

Tirsdag avsluttes runden med Tromsø – Lillestrøm.

(©NTB)