Wolves sjokkerte Sheffield United

Dermed fikk «Ulvene» en kanonstart på årets sesong mot et lag de statistisk sett har slitt med å slå. Sheffield United ble rystet av Wolves' knallåpning og maktet aldri å svare skikkelig.

Sander Berge ble meldt spilleklar etter skade, men plassert på benken i sesongens første kamp. Han fikk se sine lagkamerater havne ordentlig i trøbbel etter bare to minutter.

United-laget klarte ikke å markere målfarlige Raúl Jiménez, som møtte et innlegg fra Daniel Podence og sendte ballen i mål med en fin avslutning.

Bare tre minutter senere smalt det igjen fra Wolves. Aaron Ramsdale i United-buret hadde akkurat stoppet et Jiménez-skudd da han igjen måtte gi tapt. Romain Saïss headet inn corneren fra Pedro Neto og ordnet dermed 2-0 til et meget effektivt bortelag.

Bedring

Etter de tidlige scoringene ble det tøft for Sheffield United mot et kompakt Wolverhampton-forsvar. Vertene produserte ikke mye og fikk trolig en real skyllebøtte av manager Chris Wilder i pausen.

Etter sidebytte bedret det seg også noe. Hjemmelagets første store sjanse kom fem minutter ut i omgangen ved John Fleck. Han fikk ballen av John Lundstram og hamret ballen i stolpen før gjestene fikk ryddet unna.

Noen minutter senere rullet vertene på nytt opp et godt angrep. Spissveteranen Billy Sharp klarte imidlertid ikke å bestemme seg helt for om han skulle skyte eller slå inn, og mellomløsningen endte uten tellende resultat.

Etter om lag 70 minutter skulle lagene få hver sin store sjanse. Først fikk både Saïss og Jimenez muligheten til å doble sitt målantall uten å lykkes. Deretter avsluttet Sharp over med en snedig hælflikk fra et par meters hold.

Berge byttet inn

Berge fikk spille det siste kvarteret som innbytter for midtbaneankeret Oliver Norwood. Han så ut til å ha ristet av seg kneskaden han fikk for Norge mot Østerrike for en drøy uke siden.

Sheffield United klarte å sette vertene under et visst press mot slutten, og de hadde også en ball i mål i det 79. minutt. Det ble imidlertid annullert etter dytting i feltet.

Wolves var heller ikke ufarlige i sluttminuttene. Ramsdale måtte hente fram en god redning da Adama Traoré gikk på soloraid og hamret til i kampens 84. minutt.

Flere scoringer ble det imidlertid ikke. Sheffield United må jakte årets første poeng borte mot Aston Villa i neste runde, mens Wolves spiller hjemme mot tøffe Manchester City.

