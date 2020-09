Bale høyaktuell for Tottenham-retur: – Det er der han vil være

sport

Det er i et intervju med BBC at agenten Jonathan Barnett uttaler seg om Bale. Kanalen hevder å vite at Spurs er i forhandlinger med Real Madrid om å leie inn 31-åringen som spilte i London-klubben fra 2007 til 2013.

– Gareth elsker fortsatt Spurs. Det er der han ønsker å være, sier Barnett.

Tidligere i måneden sa Bale selv at han er åpen for en retur til Premier League. Han har ikke vært inne i varmen hos Real-trener Zinédine Zidane, men i fjor sommer stoppet klubben en overgang til en kinesisk klubb.

– Jeg prøvde å dra i fjor, men de blokkerte alt i siste sekund. Det var et prosjekt jeg syntes var spennende, men det materialiserte seg ikke, sa Bale om Kina-forhandlingene.

Han har to år igjen av kontrakten med Real Madrid. Der skal han ifølge BBC tjene om lag 6,9 millioner kroner i uken.

(©NTB)