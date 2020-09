sport

Mesterligavinneren opplyser at Coman har testet negativt for viruset, men at han likevel holder seg i isolasjon i hjemmet. Det er ikke kjent hvor lenge han må holde seg der, eller om han rekker fredagens kamp mot Schalke, som innleder Bundesligaen.

– Coman vil holde seg i form hjemme med virtuelle treningsøkter, heter det i en melding fra klubben.

Coman ble matchvinner da Bayern slo Paris Saint-Germain 1-0 i mesterligafinalen i august.

(©NTB)