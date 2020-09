Zuccarellos gamle klubb til Stanley Cup-finale

sport

Dallas kom under 0-2 i den femte kampen i semifinaleserien mot Vegas, men snudde oppgjøret. Denis Gurijanov sendte Dallas til en Stanley Cup-finale for første gang på 20 år med sin scoring 3.36 ut i sudden death.

– Det er en stor følelse å være i finalen, slo John Klingberg fast da finaleplassen var sikret. Svensken sto bak to assist i kampen.

Vegas så ut til å kunne klare å klore seg fast i håpet om en ny finale selv om Dallas ledet 3-1 foran droppen i NHL-boblen i Edmonton mandag. Vegas-laget spilte sin førte Stanley Cup-finale i sin første NHL-sesong i 2018.

God start

Det ferske NHL-laget gjorde 1-0 ved Chandler Stephenson i første periode. Ledelsen økte til 2-0 i tidlig i den tredje periode ved Reilly Smith. Så tente Dallas til og la inn ett ekstra gir.

– Vi kom litt bedre med allerede i midtperioden da vi fikk i gang forsvarsspillet vårt, sa Dallas-trener Rick Bowness.

Midtveis i tredje periode kunne kaptein Jamie Benn sette reduseringen før Joel Kiviranta utlignet helt mot slutten og tvang fram forlengelse.

Ingen panikk

– Vi følte aldri noen panikk på benken. Vi har vært i denne situasjonen tidligere og spillet vårt føltes bra, selv om vi kom under med to mål. Dette er en solid gjeng, sa trener Bowness.

I forlengningen slo Klingberg til med et slagskudd fra blålinjen i et overtallsspill og Gurijanov kunne sette returen i mål.

Sist Dallas var i en finale var i 2000, men da tapte laget 2-4 sammenlagt for New Jersey Devils.

Totalt har klubben vært finalen fire ganger – i 1981 og 1991 som Minnesota North Stars og i 1999 og 2000 som Dallas Stars etter flyttingen til Texas. Laget har vunnet en Stanley Cup-tittel med seier over Buffalo Sabres i 1999.

Mats Zuccarello fikk for øvrig med seg to grunnspill- og 13 sluttspillkamper for Dallas forrige sesong. Etter sesongen gikk han til Minnesota Wild.

Dallas møter enten Tampa Bay Lightning eller New York Islanders i finalen. Den skal også spilles i Edmonton. Tampa Bay leder 3-1 sammenlagt og kan med seier sikre seg finalebillett allerede tirsdag.

