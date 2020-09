Tidligere friidrettstopp Diack dømt til fire års fengsel

sport

I tillegg er Diack idømt en bot på 5,3 millioner kroner. Det avgjorde en domstol i Paris onsdag.

87 år gamle Diack var tiltalt for korrupsjon, hvitvasking og tillitsbrudd. Han skal ha mottatt eller lagt til rette for mottak av 3,45 millioner euro fra dopingmistenkte utøvere som fikk navnet sitt renvasket. Den summen tilsvarer 37 millioner kroner etter dagens kurs.

Han ble kjent skyldig i tillitsbrudd og flere punkter som gjaldt korrupsjon, men frikjent for hvitvasking. Diack har mulighet til å anke dommen.

Presset utøvere for penger

Diack var president i IAAF (nå World Athletics) i nesten 16 år, og han var blant de mest innflytelsesrike personene innen de olympiske grenene. Hans ettermæle og forbundets troverdighet fikk imidlertid en kraftig smell da Diack måtte gi seg i 2015.

Han ble pågrepet i Frankrike, og etterforskerne la fram påstander om at utøvere ble presset for penger i bytte mot at dopingsakene deres ble holdt hemmelige. Drøyt 20 russiske idrettsutøvere, flere av dem deltakere i OL i London i 2012, skal ha vært involvert i saken.

Han var også tiltalt for å ha hatt en rolle i en utbetaling på 13 millioner kroner fra Russland til bruk i valgkamp i hans hjemland Senegal. Disse pengene skal ha kommet fra sponsor- og TV-avtaler som Diack skal ha forhandlet fram med russiske tjenestemenn, og IAAF skal som en del av avtalen ha forsinket arbeidet med dopingsaker mot russiske utøvere.

Også sønnen tiltalt

Rettssaken mot Diack skulle egentlig ha startet i januar, men kom i gang først i juni. Årsaken var at aktoratet mottok tre tykke bunker med bevismateriale bare timer før saken skulle starte.

Også Diacks sønn, Papa Massata Diack, er tiltalt i saken. Sønnen møtte ikke i retten, ettersom han befinner seg i Senegal, som har avvist Frankrikes utleveringskrav. Papa Massata Diack har tidligere hatt en rolle som markedskonsulent i Det internasjonale friidrettsforbundet.

Overfor nyhetsbyrået AP har han beskrevet tiltalen som «den største løgnen i idrettshistorien», og han hevder å ha tjent alle sine penger på lovlig vis.

