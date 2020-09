Treneren og klubblederen: Derfor er Hedda Hynne supergod akkurat nå

sport

Hynne, som opprinnelig er fra Skien, bor og har sin treningshverdag i Trondheim med samboeren Erik Sakshaug, men er en del av Oslo-klubben Tjalve. Hun meldte overgang fra Strindheim i 2018.

Da var hun og trenersamboeren to år inne i et fireårsløp som skulle krones med finale i OL i Tokyo i år. Lekene ble utsatt, men etter flere forbedringer av den norske rekorden er Hynne nå verdens raskeste på 800 meter i 2020.

– Det er utrolig godt, det som skjer nå. Vi har jobbet sammen siden 2012, og i 2016 la vi en plan fram mot OL i Tokyo. Så ble ikke det noe av, men hun har vist at planen har fungert veldig bra og at hun nå er på internasjonalt nivå. Det gir oss en veldig trygghet på at det vi gjør fungerer, sier Sakshaug til NTB.

Treneren coaches daglig

Han trekker fram klubbskiftet som en viktig faktor, selv om Hynne ikke bor og trener i den byen hun representerer på klubbnivå. Sakshaug har daglige samtaler med John Ertzgaard, et velkjent friidrettsfjes og sportslig leder i Tjalve.

– De samtalene gir meg mye, den sparringen der. Klubbskiftet har vært viktig for oss, vi er ekstremt fornøyde. Det er en solid klubb som gir oss trygghet og forutsigbarhet, og det er viktig for Hedda, sier Sakshaug.

Han regner med at de siste ukenes tider vil gi et internasjonalt gjennombrudd og sponsoravtaler som kan profesjonalisere satsingen ytterligere.

– Men det var viktig å få tilgang til det profesjonelle miljøet i Tjalve, sier Sakshaug.

Ertzgaard har lagt føringer

John Ertzgaard sier at det først og fremst er jobben Sakshaug og Hynne gjør selv, som er grunnen til at det går så raskt nå.

– Grunnen til at de kom til oss hadde flere sider, men én av dem var å få være del av et større miljø som er toppidrettsorientert. Hun er blitt veldig glad i klubben, og vi i henne, sier Ertzgaard.

– Det som gjør at hun løper så fort nå, er den jobben de gjør hver dag sammen. Så har vi kanskje vært med og bidratt med noen ting som gjør at det blir litt lettere, og gitt en forståelse av at hun er toppidrettsutøver. Det legger noen føringer, sier han.

Ertzgaard var mektig imponert over løpet Hynne leverte tirsdag, der hun smadret sin egen norske rekord og løp på 1.58,10.

– Men samtidig er jeg ikke overrasket. De har jobbet godt og systematisk over tid. Dette har hun vært god for, men det er veldig gledelig når hun får det til, sier Ertzgaard.

Jevn progresjon

Sakshaug mener også at det har vært en jevn progresjon og er sånn sett ikke overrasket over supertidene samboeren nå leverer.

– For å si det sånn, hun var ikke to hele sekunder dårligere i fjor enn hun er i år, men i år har hun fått det ut, sier han.

Hynne er enig.

– Jeg har hatt en veldig trygg progresjon i det jeg har gjort. Vi har tatt det steg for steg, så jeg er veldig komfortabel med hvor jeg er nå, sier hun.

Hynne ble nummer tolv i VM i fjor og kom seg ikke til finalen. Nå skal hun og samboeren jobbe videre fram mot OL i Tokyo, nok en gang med finale som mål.

– Og er hun i finalen, da kjemper hun om medaljer, lover Sakshaug.

