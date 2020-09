Avis: Sørloth på legesjekk i Leipzig torsdag – avtalen snart klar

sport

Sørloths Leipzig-kobling har vært kjent i en lengre periode, men det tok noe tid før eierklubben Crystal Palace og utlånsklubben Trabzonspor ble enige om fordelingen av pengene den tyske klubben skal betale for ham.

Nå synes det klart at Palace og Trabzonspor deler overgangssummen likt. Den skal ligge på drøyt 250 millioner kroner, ifølge britiske og tyske medier.

Avisen Nidaros skriver at Sørloth er på plass i Leipzig sammen med sin agent Morten Wivestad, og at det ligger an til at han gjennomfører den obligatoriske legesjekken og skriver under på kontrakten i løpet av torsdagen.

Også den tyske storavisen Kicker rapporterer at bare detaljer gjenstår før overgangen er i boks. Det mest essensielle som mangler, er at Trabzonspor-president Ahmet Agaoglu signerer papirene, ifølge Nidaros.

(©NTB)