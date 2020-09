Berge og Sheffield United ut av ligacupen på straffer, Stoke slo ut Wolves

sport

Oppgjøret mellom de to Premier League-klubbene endte med jubel for hjemmelaget på Turf Moor. Etter 1-1 i selve kampen ble det 5-4-seier på straffespark.

Det startet bra for gjestene, som tok ledelsen ved David McGoldrick i det 4. minutt. Berge satte opp Oliver Norwood, og han serverte et innlegg som McGoldrick satte i mål fra kloss hold.

Matej Vydra utlignet midtveis i 2. omgang, og flere mål ble det ikke. Berge gjorde som flertallet av straffeskytterne og fikk ballen i mål, men Oli McBurnies miss ble kostbar for gjestene. Nick Pope reddet hans skudd, og dermed ble det hjemmeseier.

Wolverhampton er et annet Premier League-lag som stupte over første hinder i ligacupen. Stoke fra mesterskapsserien vant 1-0 på Molineux takket være Jacob Browns vinnermål to minutter før full tid.

Burnley gjester Millwall i neste runde, mens Stoke får besøk av Gillingham.

