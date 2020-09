Magnus Carlsen ga fra seg ledelsen

sport

Etter at alle har møtt alle i hurtigsjakk over tre dager er So i ledelse ett poeng foran Carlsen. De to siste dagene handler det om lynsjakk.

Carlsen slo Alireza Firouzja i dagens første parti og forlenget dermed sin seiersrekke til fire partier. Med svarte brikker beseiret han den unge iraneren etter 26 trekk. Dermed var han oppe i to poengs ledelse.

Neste parti spilte han med hvite brikker mot den unge amerikaneren Jeffery Xiong, som gikk respektløst til verks og skaffet seg en lovende stilling, blant annet ved å komme to bønder over på brettet. Det så vanskelig ut for Carlsen, men på velkjent vis spilte han seg tilbake i partiet og så ut til å være på vei mot seier likevel.

I et svært dramatisk sluttspill der begge var i tidsnød så partiet til å vippe Xiongs vei, før det likevel endte i remis etter 62 trekk.

I det siste partiet lå Carlsen godt an med svarte brikker, men et dårlig tårntrekk ga Alexander Gristsjuk initiativet, og russeren omsatte i seier etter 46 trekk.

(©NTB)