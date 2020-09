sport

Der har vært forvirring rundt Lazaros posisjon i klubben de siste dagene. BA erfarer at amerikaneren nå er ferdig, og at Øygarden-spillerne får beskjed om dette på et møte fredag ettermiddag.

Avisen hevder også at den tidligere Brann- og Start-treneren Mjelde tar over Øygarden ut sesongen, men han har ikke kommentert den angivelige ansettelsen.

Øygarden FK tok over Nest-Sotras plass i 1. divisjon foran denne sesongen. Laget ligger tredje sist på tabellen etter halvspilt sesong.

