Lightning finaleklar etter overtidsdrama

Anthony Cirelli ble kveldens mann da han satte inn den avgjørende scoringen 13.18 ut i forlengningen og sørget for Stanley Cup-møte med Dallas Stars.

Første kamp der spilles allerede lørdag.

Det avgjørende målet kom etter en lekker manøver fra Barclay Goodrow. Han lurte Islanders-forsvaret med en kvikk vending bak målet, og satte opp Cirelli like foran New York-lagets bur. Han satte pucken under armen på Semjon Varlamov og i mål.

– Følelsene er bare så store. Vi har jobbet hele året. Målet vårt var å kjempe om Stanley Cup. Nå er vi her, og jeg tror det er ethvert barns drøm å være i denne situasjonen, sa 23-åringen Cirelli etter kampen.

Lightning skal spille NHL-finale for tredje gang. Laget gikk helt til topps og kunne løfte Stanley Cup-pokalen i 2004. I 2015 ble det finaletap mot Chicago Blackhawks.

Som følge av koronapandemien spilles alle kampene i NHL-sluttspillet i canadiske Toronto og Edmonton. Dallas Stars ble finaleklar tirsdag med 4-1-seier sammenlagt mot Vegas Golden Knights.

Første finalekamp i best av sju-serien spilles i Edmonton lørdag.

