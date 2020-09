Haaland sesongåpnet med to mål og seier: – Keeperen hadde ikke sjans

sport

Etter en omgang uten nettkjenning for Haaland, kunne nordmannen åpne scoringskontoen med to mål i sesongåpningen.

Nordmannens første mål kom på straffespark etter at Giovanni Reyna ble felt etter drøyt 50 minutter. Dommeren lot først spillet gå, men etter en VAR-sjekk fikk Dortmund straffespark.

Straffen kunne Haaland enkelt ekspedere i mål bak Gladbach-keeper Yann Sommer og doble ledelsen Reyna hadde gitt laget i 1. omgang.

– Det var en fin straffe. Sommer prøvde å komme seg inn i hodet mitt, men han hadde ikke sjans, sa Haaland.

Haaland avgjorde til 3-0 da han avsluttet i mål etter full spurt fra boks til boks etter 77 minutter. Dortmund tar med seg tre poeng og skal spille borte mot Augsburg neste lørdag.

«The American Dream»

Med en purung angrepsrekke var det ikke overraskende en unggutt som scoret ledermålet for Dortmund, da Reyna satte inn 1-0 etter 35 minutter.

Dortmunds nyinnkjøpte 17-åring Jude Bellingham sendte ballen gjennom til jevngamle Reyna som scoret åpningsmålet. Amerikaneren var i det spøkefulle hjørnet sammen med Haaland i intervjuet med arrangøren etter kampen.

– Han er ikke så ung lenger som meg og Jude. Det er fantastisk å spille med en så ung gruppe.

Haaland var også tydelig i godt humør da han ble bedt om å beskrive Reyna.

– Jeg trenger bare å si noen få ord og det er at han er «The American Dream», sa Haaland.

Haaland-sjanser

Mönchengladbach kunne likevel fort gått i føringen, men en lang arm av Dortmunds keeper Roman Bürki hindret bortelaget å ta ledelsen like før målet til Reyna.

Det ble ingen nettkjenning i 1. omgang for den 20 år gamle «veteranen» Haaland, men den norske spissen kom seg til noen godkjente muligheter etter drøyt 20 minutter.

Først headet han rett på keeper etter en dødball og like etter fikk han sin beste sjanse da han i kjent stil avsluttet i full fart fremover. Gladbachs Nico Elvedi ble enkelt skubbet til side, men kom seg akkurat foran avslutningen til Haaland som endte i nettveggen.

Samarbeid med Sancho

Da Haaland fikk sjansen på straffe i 2. omgang måtte han først overbevise Jadon Sancho, som også ønsket å tegne seg på scoringslisten. Etter en vennlig passiar fikk til slutt Haaland straffansvaret og målet han jaktet på.

Forholdet mellom Sancho og Haaland virker godt både på og utenfor banen, for med et snaut kvarter igjen av kampen spilte Sancho fri sin norske landsmann da han satte sitt annet mål for kvelden.

Etter en corner fra Mönchengladbach kontret Dortmund og satte på turboen. Haaland kom i fullt firsprang og ble flott servert av Sancho før han enkelt satte inn 3-0.

(©NTB)