Kjartansson og Dønnum avgjorde for Vålerenga mot Molde

Det var islendingen Kjartansson som skilte Vålerenga og Molde i lørdagens toppoppgjør i hovedstaden.

VIF påførte den regjerende seriemesteren det sjette tapet for sesongen. Nå skiller det bare to poeng mellom de to lagene på annen- og tredjeplass på tabellen.

Langt ut i overtiden reduserte Henry Wingo på skudd cirka 16 meter, men det var for sent.

Bodø/Glimt, som møter Brann i Bergen søndag, kan nok være mest fornøyd med Moldes tap.

Det var spilt 21 minutter da den islandske måltjuven presenterte seg igjen. Christian Dahle Borchgrevink fikk slått et innlegg fra kanten, og Kjartansson timet løpet sitt inne i feltet perfekt og banket inn 1-0 fra fem meters hold bak Andreas Linde.

Etter at Vålerenga var det beste laget fra start, klarte også gjestene å skape en del, men effektiviteten var ikke helt på høyde.

Straffebom

Kort etter sidebytte kunne Kjartansson scoret sitt femte mål på to seriekamper. Aron Dønnum ble revet over ende av John Kitolano inne i feltet. Molde-spilleren fikk også direkte rødt kort for holdingen.

Kjartansson misbrukte straffen. Linde gikk tidlig ned i sitt venstre hjørne, men islendingens sendte ballen himmelhøyt over da han skulle sette ballen i motsatt hjørne.

Molde hadde byttet ut åtte mann fra europakampen på Kypros onsdag, men utover i kampen ble det mange slitne moldebein.

Sliten virket også Kjartansson å være da han ble byttet ut etter 77 minutter.

Nesten Boli

Vålerenga fikk mange gode muligheter til kontringer. Mathis Bolly var nær scoring et kvarter før slutt, men hans heading fra kort hold ble mesterlig reddet av Kristoffer Klaesson.

Innbytterne Bård Finne og Herolind Shala hadde begge noen gode muligheter til å øke ledelsen til Vålerenga. Shala traff stolpen.

Sju minutter før slutt fant Finne Aron Dønnum med en flott pasning tilbake i feltet. Dønnum har ikke hatt samme uttelling som islendingen, men scoret sitt tredje mål for sesongen.

– Vi har jo kontroll helt til slutten der, sa målscorer Dønnum til Eurosport

– Utrolig viktig med en seier selv om vi føler det siste mål der, slo lagkamerat Borchgrevink fast.

– Vi har kanskje blitt litt slakke og må stramme inn vårt defensive spill, sa Molde-trener Erling Moe før kampen.

I neste serierunde skal Vålerenga ut mot serielder Bodø/Glimt. Molde tar imot Sandefjord.

