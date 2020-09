Milliardmannen Djokovic neste for Ruud

sport

Ruud står på vel 18 millioner innspilt før hans største kamp i karrieren. I den andre semifinalen møtes Denis Shapalov og Diego Schwartzman. Sistnevnte slo ut Rafael Nadal i to strake sett.

Ruud fikk lørdag sin revansje mot Berrettini, som slo ut Ruud av US Open i 3. runde for to uker siden.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var «crazy». Jeg gjorde mitt beste og tok sjansene når de kom. Det så mørkt ut en periode i tiebreak, men jeg holdt ut og tok hver sjanse jeg fikk, sier Ruud i et intervju på Eurosport.

Djokovic slo Dominik Koepfer 2-1 i sett i sin kvartfinale. – Jeg skal gjøre hjemmelekeksene mine, sier Djokovic ifølge Eurosport om Ruud-møtet.

– Det kommer til å bli den tøffeste utfordringen i karrieren min så langt. På norsk sier vi at ballen er rund, så alt kan skje. Jeg skal være så klar som jeg bare kan, sier Ruud.

Avgjort i tiebreak

Etter at det sto 1-1 etter to sett for Ruud, ble alt avgjort i det tredje settet i nærmere 30 varmegrader i Roma. Der fulgte spillerne hverandre tett i det som endte med et tiebreak.

Der var Ruud sterkest og vant, etter å ha spilt i over tre timer. Ruud lå under 3-5 i tiebreaket, men vant fire poeng på rad og tok hjem seieren med 7-5. Det var Ruuds første seier over en spiller ranket topp ti på verdensrankingen.

– Jeg vet egentlig hva jeg skal si om kampen, det var en sinnssyk kamp, fortsetter Ruud.

Djokovic er førsteseedet i turneringen. Det blir Ruuds første Masters 1000-semifinale. Masters 1000 er nivået under Grand Slam-turneringene.

Brutt umiddelbart

I sin første Masters 1000-kvartfinale åpnet Ruud oppgjøret med å bli brutt av Berrettini, før nordmannen hadde en kjempemulighet til å utligne til 5-5 da han ledet 40-30 på Berrettinis serve.

Så hamret italieneren inn tre strake poeng og vant både gamet og det første settet 6-4.

Ruud åpnet det andre settet sterkt med å bryte Berrettini i italienerens første servegame. Dermed gikk Ruud opp til 2-0. Nordmannen fortsatte å storspille utover i det andre settet og vartet opp med flere lekre forehander og vinnerslag.

Ruud holdt sin egen serve i hele settet og vant til slutt det andre settet overbevisende 6-3. Dermed var det duket for et tredje og avgjørende sett.

Kjempestart

Ruud åpnet knallsterkt og ledet både 30-0 og 40-15 i det første gamet på Berrettini sin serve. Ruud holdt hodet kaldt, og etter flere breakballer, tok han sjansen og plasserte ballen helt på linjen til 1-0. Da begynte de italienske banneordene med 18-årsgrense fra Berrettini å hagle.

– Mamma mia, skrek Berrettini noen minutter senere på 2-0 til Ruud.

Det så ut til å hjelpe. På 3-2 til Ruud brøt Berrettini tilbake til 3-3. Nordmannen var også i trøbbel på 4-3 til Berrettini, men snudde 15-30 til 50-40 og 4-4.

Spillerne holdt egen serve til 6-6, som betød tiebreak. Berrettini så ut til å ha kontroll på 5-3 i tiebreaket, men tre gode server senere hadde Ruud matchball på 6-5.

Der innfridde han og vant.

(©NTB)