Hovland snuste på pallen i US Open – brutal avslutning ødela

sport

Etter de 18 avsluttende hullene på den krevende Winged Foot-banen i Mamaroneck, New York, var den norske golfprofilen sju slag over par turneringen sett under ett. Det ga en foreløpig delt 13.-plass, men flere spillere har fortsatt hull igjen å spille.

Med tre hull igjen var Hovland på par for dagen og snuste på en plass heot i toppen. Så fulgte en bogey og to dobbeltbogeys, hvilket sendte den norske golfstjernen mange plasser nedover resultatlistene.

Det som så ut til å bli en klar forbedring av forrige sesongs sensasjonelle 12.-plass i US Open, endte dermed på ergerlig vis. I fjorårets utgave av turneringen ble han hyllet etter å ha satt amatørrekord.

Høyt nivå

Foran årets utgave var forventningene til Hovland langt høyere. Nordmannen har etablert seg i PGA-sirkuset, og har gjort spill på stabilt høyt nivå til sitt varemerke. Helgens turnering i New York rokket ikke ved det, selv om han fikk det tøft i avslutningen av søndagens runde.

Innledningsvis fortsatte imidlertid Hovland det solide spillet fra de tre innledende rundene. De første ni hullene inneholdt én bogey og én birdie i tillegg til sju hull på par.

På hull nummer elleve kom det så en sur bogey, etter at slag nummer to gikk ti meter for langt. Det resulterte i en treputt. Deretter slo Hovland tilbake med en umiddelbar birdie, men derfra og inn ble det mest trøbbel.

Amerikansk seier

På hull nummer 16 måtte 23-åringen tåle en bogey, og på det 17. ble det en lei dobbeltbogey. Dermed var alt håp om en plass helt i toppen av listene langt på vei ute.

Også det siste hullet endte med kjempetrøbbel for Hovland, som slo utslaget skjevt og ga seg selv en vanskelig vei videre mot hullet. Enden på visa ble en ny dobbeltbogey, og dermed falt nordmannen til delt 13.-plass.

Amerikanske Bryson DeChambeau har fire slags ledelse på nærmeste konkurrent med kun få hull igjen å spille. Han går mot en klar seier i US Open.

(©NTB)