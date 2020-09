De Boer overtar Nederland

sport

De Boer skal være trener til over VM-sluttspillet i 2022.

50-åringen erstatter Ronald Koeman, som sluttet for å ta over ansvaret for spanske Barcelona der han tidligere var spiller.

Frank de Boer fikk over 100 landskamper for Nederland. Han ble seriemester med Ajax sju ganger og var også med da klubben vant mesterligaen i 1995.

Han har hatt blandet trenersuksess i klubber som Ajax, Inter, Crystal Palace og Atlanta United.

I nasjonsligaen åpnet Nederland med borteseier over Polen før det ble hjemmetap mot Italia.

(©NTB)