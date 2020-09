Uefa tillater fem innbyttere ut sesongen

sport

Det betyr at man i nasjonsligaen, mesterligaen og europaligaen for menn, samt kvinnenes EM-kvalifisering og mesterliga, kan benytte seg av to innbyttere mer enn normalt.

Dette for å lette på byrden som spillerne opplever med det tette kampprogrammet på grunn av koronapandemien.

I Premier League derimot vil det ikke være tillatt med fem bytter.

Uefa-styret har også bestemt at de internasjonale datoene som falt bort i mars og under fotball-EM i juni-juli skal setts inn i kalenderen neste år. Disse kommer inn i mars og september.

