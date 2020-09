Ventura kjemper for å greie cuten

sport

Ventura er tre slag under par for dagen og ligger med det an til å sikre videre spill med ett slags margin. Det er imidlertid avhengig av at han greier å fullføre runden på par eller helst bedre.

Ventura kom godt i gang med birdie på 3., 4. og 7. hull. På 8. hull kom dagens første bogey, men han svarte umiddelbart med birdie på 9. hull og var tre slag under par halvveis.

På 11. hull kom en ny bogey, men igjen svarte Ventura med birdie på neste hull.

Nordmannen gikk åpningsrunden på par (72 slag) og var etter første dag på delt 94.-plass. Fredag har han klatret til en foreløpig delt 56.-plass.

Hudson Swafford leder turneringen i Punta Cana i Den dominikanske republikk. Han gikk fredagens runde på 67 slag og er totalt 12 slag under par.

(©NTB)