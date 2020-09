Lightning én seier unna Stanley Cup-trofeet

sport

Kevin Shattenkirks scoring seks minutter ut i forlengningen sørget for at Florida-laget styrer mot sin første tittel siden 2004. Det står 3–1 sammenlagt før femte kamp i best av sju-serien lørdag.

Nettopp forlengninger har vært en slags styrke for Lightning i årets sluttspill. Sju ganger har de stått med uavgjort etter ordinær tid, og Shattenkirk og lagkameratene har vunnet seks av de kampene.

– Det er på en måte alle følelser du kan tenke deg. Men mer enn noe handler det om hvor glad du blir av å hjelpe laget ditt til en seier. Det var et stort øyeblikk, en viktig scoring, sa backen etter fredagens 5-4-seier, ifølge NHL.com.

Snuoperasjon

Dallas Stars, som gikk til topps i NHL-sluttspillet i 1999, ledet 2–0 tidlig i kampen etter scoringer av John Klingberg og Joe Pavelski. Like før slutt i første periode fikk Brayden Point inn en viktig redusering for Lightning.

Samme mann var på farten igjen og kvitterte tidlig i midtperioden. Deretter skulle Corey Perry sende Stars i føringen på ny, før Yanni Gourde sørget for at det sto 3–3 før tredje periode.

Der scoret Alex Killorn for Lightning og Pavelski for Stars. Og til slutt endte Shattenkirk med å stjele overskriftene med et herlig skudd fra høyrekanten som gikk inn i lengste hjørne.

Har troen

Dallas-laget startet finaleserien med seier, men har siden tapt tre strake kamper.

– Vi ville ha vunnet i kveld om vi kunne ha fått ut alt fra alle, tror jeg. Vi må snu det fort. Jeg tror på dette laget, og jeg tror på guttene. Vi har et nivå til inne, sa Stars-stjernen Tyler Seguin.

Både Tampa Bay Lightning og Dallas Stars spiller sin tredje finale i NHL-sluttspillet. Begge lag har vunnet én og tapt én finale tidligere.

Siste ti Stanley Cup-mestere:

* 2019: St. Louis Blues

* 2018: Washington Capitals

* 2017: Pittsburgh Penguins

* 2016: Penguins

* 2015: Chicago Blackhawks

* 2014: Los Angeles Kings

* 2013: Blackhawks

* 2012: Kings

* 2011: Boston Bruins

* 2010: Blackhawks.

