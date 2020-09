Sykkel-VM: Suverene van der Breggen sikret sitt andre gull på tre dager

sport

Bare en gang tidligere har en kvinne vunnet både temporitt og fellesstart i et VM. Franske Jeannie Longo gjorde det i 1995.

Van der Breggens har nå to VM-gull i landeveisritt. Også i Innsbruck i 2018 var hun overlegen og kom solo i mål. Hun er dessuten regjerende olympisk mester.

Rytteren fikk en luke med like over fire mil til mål, like etter at dagens ti kvinners sterke brudd var kjørt inn.

– Det er utrolig. Det var et tøft ritt, med kamp fra start og harde klatringer. Vi prøvde å gjøre rittet hardt, noe vi klarte, sa hun på et intervju vist på TV 2.

– Jeg gikk for det, men det var langt, sa hun om det lange solostøtet.

– Ikke det vi kjører for

Ingen av de norske kvinnene på start var forventet å kjempe i toppen, men de viste seg likevel fram i løpet av de 144 kilometerne. Blant annet var Susanne Andersen flere ganger på offensiven.

Best gikk det derimot med Katrine Aalerud, som lå i den nærmeste forfølgergruppen ut på den siste av fem runder à 28,8 kilometer. Hun kjempet lenge, men greide ikke å henge med da medaljene skulle fordeles. Til slutt trillet hun i mål på 24.-plass, 3.08 bak van der Breggen, sammen med rytteren som ble nummer ni.

– Det er ikke det vi kjører for, men det er min egen skyld. Jeg må være litt tøffere og ha litt albuer og tørre å passere litt fortere for å klare å henge på de beste før de støter fra meg, sa Aalerud til TV 2.

Sølv med skinne på hånden

Det ble til slutt regjerende mester Annemiek van Vleuten og hjemmehåpet Elisa Longo Borghini som fikk en luke til resten av forfølgerne. Van Vleuten sikret to nederlendere på topp da hun spurtslo italieneren i kamp om sølvet.

Van Vleuten sikret sølvet kun dager etter at hun ble operert i håndleddet etter en velt i Giro Rosa forrige uke. Hun syklet med skinne på hånden.

Mesterskapet avsluttes søndag med mennenes fellesstart over 258,2 kilometer. Hos gutta er Odd Christian Eiking, Carl Fredrik Hagen, Markus Hoelgaard, Torstein Træen, Vegard Stake Laengen og Andreas Leknessund tatt ut for å forsvare de norske fargene.

VM skulle opprinnelig vært arrangert i Sveits, men ble flyttet til Italia som følge av viruspandemien.

