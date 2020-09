Vipers med mesterligatriumf da Lunde var tilbake etter 504 dager

sport

Lunde kom inn etter pausen og leverte sterkt gjennom omgangen til tross for at hun halvveis var nede for telling med klister i øyet.

40-åringen pådro seg i mai 2019 en alvorlig kneskade i mesterligasluttspillet i Budapest og hadde derfor ikke spilt kamp på 504 dager

Før pausen fulgte tyskerne Vipers og var bare målet bak etter 30 spilte minutter, men en sterk periode midtveis i den andre omgangen, blant annet med tre mål på fire minutter av Henny Reistad, sikret sørlendingene en ledelse de holdt ut kampen.

Likevel ble Nora Mørk toppscorer med ni mål, mot Reistads sju.

Med seieren rykker Vipers opp på 2.-plass i mesterligaens gruppe A, på poenglikhet med CSM Bucuresti, som er kristiansandslagets motstander i neste runde 10. oktober.

Mørk-storspill

Lagene fulgte hverandre tett gjennom hele første omgang. Vipers var for det meste i føringen, men fikk aldri mer enn en tomålsledelse. Lagene gikk til pause med 15-14 til Vipers.

Et av de virkelig lyspunktene i første omgang var Nora Mørk, som tidvis virket til å være tilbake i godt gammelt slag. I løpet av de 30 første minuttene noterte hun seg for seks scoringer.

Mørk er denne sesongen tilbake i norsk håndball etter fire år i utenlandske storklubber. Etter å ha slitt med omfattende skadeproblemer spilte hun for to uker siden sin første mesterligakamp siden semifinalen mot nettopp Vipers for Györ i 2019.

Rykket fra

Vipers startet andreomgangen sterkt og fikk raskt to måls ledelse. De hadde dessuten lenge tre måls ledelse, men etter overtallsspill for Bietigheim var ledelsen ned i ett mål tolv minutter ut i omgangen.

Etter det rykket Vipers ifra igjen og ledet 26-22 fem minutter senere. På det meste ledet de med fem mål i 2. omgang, og klarte å holde unna tross en sterk avslutning fra hjemmelaget.

Heidi Løke pådro seg mot slutten av kampen sin tredje tominutter og fikk rødt kort.

Vipers fikk sin mesterligakamp mot FTC Hungaria utsatt forrige helg. Dette skjedde etter at to spillere hos motstanderen avla positiv koronaprøve. Denne helgen ble alle de tre andre kampene som skulle blitt spilt i Vipers' gruppe utsatt etter positive koronatester.

Vipers startet mesterligaen med borteseier 27-26 over Krim Ljubljana for to uker siden.

