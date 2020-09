Bamba endte måltørken og sikret uavgjort for Brann: – Vi lar Brann se ut som Barcelona

sport

Brann-spissen sto med kun ett mål de 15 siste kampene og brant en kjempesjanse i 1. omgang.

Bergenserne dominerte kampen før hvilen og burde tatt ledelsen, men det var i stedet Kristiansund som tok føringen like etter pause på straffespark ved Amahl Pellegrino.

Da ballen endelig satt i mål for Bamba, var det så å si umulig ikke å score for Ivorianeren, som fikk ballen rett i fanget foran åpent mål etter at Robert Taylor hadde banket den i stolpen.

– Det var godt å få et mål. Da vi fikk målet, åpnet kampen seg. Vi prøvde å få et til, men det gikk ikke, sa Bamba til Eurosport.

Forsvarsspiller reddet med hånden

Bamba kunne fort blitt tomålsscorer etter 79 minutter, men en god avslutning ble avverget av Kristiansunds Aliou Coly. Han slengte seg foran skuddet som hadde retning mot mål, og på reprisen kunne man se at han brukte hånden for å stoppe skuddet.

Men det ble ikke straffe for Brann, og dermed endte det med 1-1, som ingen av lagene kan være særlig fornøyde med. Brann hadde nok av sjanser til å avgjøre, mens hjemmefavoritt Kristiansund leverte en skuffende forestilling.

– Vi er altfor svake mentalt når vi møter litt motgang. Vi er på hjemmebane og skal spille vårt spill, men vi lar jo Brann se ut som Barcelona utpå her når de er på sitt beste, sa Pellegrino.

Søndag om en uke får Kristiansund sjansen til å revansjere seg borte mot bunnlaget Aalesund. Samtidig skal Brann prøve å ta med seg poeng mot et formsvakt Molde.

Bamba-bom

Brann hadde kontroll på kampen fra start, og Petter Strand fikk to gode muligheter til å score etter ti minutter. To ganger kom kantspilleren inn i boksen og møtte et innlegg langs bakken, men klarte ikke å få avslutningene mellom stengene.

Mellom stengene traff Daouda Bamba, uten at det ble mål, da Brann fikk en kjempesjanse til å ta ledelsen etter 22 minutters spill.

Jon-Helge Tveita dro seg inn i feltet og lempet ballen på bakre stolpe til Bamba, som nærmest på blank kasse avsluttet midt i mål der to Kristiansund-forsvarere sto i veien. Den svake avslutningen var typisk for en spiss uten selvtillit, men Bamba skulle endelig få uttelling etter hvilen.

– Det er veldig vanskelig når det alltid skjer. Man må være sterk mentalt. Jeg jobber med meg selv og mitt eget hode, så forhåpentligvis lærer jeg av dette, sa Bamba om måltørken.

Det forble målløst før pause, i en omgang Brann dominerte totalt. Kristiansund-spiss Flamur Kastrati var ikke nådig i sin dom da han snakket med Eurosport i pausen.

– En råtten omgang, dårlig, forferdelig, var dommen fra Kastrati.

Straffespark

Kristiansund hevet seg noe etter hvilen og skulle også få sjansen til å ta ledelsen etter en times spill da Sondre Sørli kom helt alene med Brann-keeper Håkon Opdal og ble hindret da han prøvde å runde ham.

Dommer Espen Eskås pekte på straffemerket selv om Opdal mente han var på ball da han kastet seg ned og felte Sørli.

Straffesparket kunne Eliteseriens toppscorer Pellegrino omsette til 1-0 med et knallhardt skudd opp i vinkelen. Målet var Pellegrinos 19. for sesongen og sendte Kristiansund opp i en noe ufortjent ledelse.

Men i det 73. minutt skulle det endelig bli uttelling for Bamba og Brann. Det sørget for 1-1 og ett poeng til hvert lag i Kristiansund.

(©NTB)