Svensk suksesstrener innlagt med alvorlige hjerteproblemer

sport

Det bekrefter Sveriges olympiske komité (SOK), der 65 år gamle Pichler er ansatt som talentutvikler.

– Våre tanker er med Wolfgang, sier SOKs virksomhetssjef Peter Reinebo ifølge Expressen.

Tilstanden til suksesstreneren beskrives som alvorlig, men stabil.

Pichler skal akutt ha blitt rammet av hjerteproblemene da han var ute på en sykkeltur nær hjemstedet Ruhpolding i helgen, skriver Aftonbladet.

– Wolfgang er en stor leder i svensk idrett med en enorm dedikasjon til alt han gjør, sier Reinebo.

Pichler har i flere tiår bidratt til store framganger for Sveriges beste skiskyttere. Han var landslagssjef da Sverige tok to gull og to sølv under OL i Pyeongchang i 2018.

Ifølge den tyske avisen Bild skal 65-åringen ha ledet utøvere til formidable 42 medaljer i OL og VM.

Han avsluttet trenerkarrieren så sent som i fjor. Nå jobber han med å hjelpe kommende vinteridrettshelter fram.

(©NTB)