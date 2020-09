Thingnes Bø og Olsbu Røiseland dropper høydesamling

sport

Det er ulike grunner til at Thingnes Bø og OIsbu Røiseland velger å bli hjemme.

– Det kommer til å bli en god del reisedøgn det neste halve året med karantenetid på «kjøpet», så nå velger jeg å ha et vanlig, sivilt liv før toppidretten slår til for fullt fra november, er begrunnelsen til Thingnes Bø overfor VG.

Skiskytterstjernen ble far til Gustav i januar, og gjorde det klart allerede da at han ville stå over en del samlinger for å være pappa og for å avlaste kona Hedda Dæhli Bø.

Olsbu Røiseland, som nærmest tok storeslem under VM i Anterselva i februar, har slitt med en belastningsskade i hoften og kan derfor ikke være med på løpeturer i høyden.

– Skulle det bli dårlig vær noen dager, vil Marte være avskåret fra å trene alternativt siden langturer må kjøres på rulleski (skøyting) eller sykkel. Med alle begrensningene som oppstår ved å trene på et sted, taper hun mer enn hun vinner, mener landslagssjef Per-Arne Botnan.

(©NTB)