Haaland med mål og assist, men Bayern München vant supercupen

sport

Haaland var byttet ut da Joshua Kimmich ble matchvinner for hjemmelaget i det 82. minutt. Dermed har Bayern München i løpet av noen måneder vunnet serie, cup, mesterliga, europeisk supercup og tysk supercup.

Bayern tok ledelsen i det 18. minutt på en lynrask kontring etter et Dortmund-hjørnespark. Thomas Müller slo gjennom til Robert Lewandowski, som i rett øyeblikk slapp ballen til Corentin Tolisso. Keeper Marwin Hitz slo hans skudd i tverrliggeren, men franskmannen satte selv inn returen.

Müller doblet ledelsen i det 32. minutt da han vant i lufta mot Felix Passlack og nikket et Alphonso Davies-innlegg i hjørnet.

En misforståelse mellom Mahmoud Dahoud og Haaland ga vertene en stor mulighet til å kontre inn 3-0 i det 38. minutt, men Kingsley Coman fikk ballen for langt foran seg, og Marco Reus kom mellom.

Haaland gjorde opp for seg da han ett minutt senere da han etter en feilpasning av Benjamin Pavard spilte fram Julian Brandt til reduseringsmålet. Dermed ledet Bayern bare 2-1 ved pause.

Iskald

Den andre omgangen var snaut to minutter gammel da Thomas Meunier hadde en kjempesjanse til å utligne etter forarbeid av Haaland og Dahoud. Belgieren var alene med Manuel Neuer, men skjøt utenfor.

I det 55. minutt var Borussia Dortmund à jour, da det var Haalands tur til å være alene med Neuer. Thomas Delaney spilte ham fram, og nordmannen var iskald da han sendte ballen i mål bak Neuer.

Fire minutter senere kom Haaland alene med Neuer igjen, på et framspill fra Reus, men da ble hjemmelaget berget av sin stjernekeeper.

I det 66. minutt fikk Lucas Hernández gult kort for en felling av Haaland, og rett etter ble nordmannen byttet ut med Reinier.

Et balltap av Delaney foranlediget vinnermålet. Kimmich spilte vegg med Lewandowski og avsluttet. Hitz ga retur, og på akrobatisk vis sendte Kimmich den i en bue over ham og i mål.

Reus-comeback

For Borussia Dortmund var Marco Reus tilbake fra start etter langvarig skade. Det var over 200 dager siden forrige gang stjernespilleren startet en kamp for klubben.

Det var en av seks endringer fra start i Dortmund-laget etter 0-2-smellen i Augsburg lørdag. Jadon Sancho og keeper Roman Bürki mistet kampen på grunn av luftveisinfeksjon. Bayern München-trener Hansi Flick gjorde fem endringer i laget som fikk sin lange seiersrekke brutt med 1-4 i Hoffenheim.

Bibiana Steinhaus, verdens mest meritterte kvinnelige dommer, avsluttet sin dommerkarriere med onsdagens kamp. At kampen ble hennes siste bekjentgjorde hun tidligere på dagen.

(©NTB)