Hirschi med råsterk seier i Flèche-Wallonne

Sunweb-rytteren viste form i Tour de France, der han tok to etappeseire og ble kåret til mest offensive rytter. Sist helg tok han bronse i VM. Onsdag viste han styrke igjen opp beryktede Mur de Huy.

– Det ble perfekt for oss. Jeg var med i et lite brudd med fire stykker, og lagkameratene mine gjorde en veldig god jobb med å kontrollere feltet bak. De kom likevel mot slutten, men jeg hadde beina til å avgjøre i den siste stigningen, sa Hirschi i et intervju vist på Eurosport.

– Det var så tungt at jeg ikke merket publikum langs løypa. Jeg var i sonen. Det var veldig bratt, og da må man passe på ikke å trå til for tidlig. Det satt mye i hodet. Man må være sterk i hodet for å tåle smerten.

Benoît Cosnefroy og Michael Woods fulgte nærmest bak Hirschi. De seks første fikk samme tid.

For mange ryttere var onsdagens ritt ledd i oppladningen til søndagens Liège-Bastogne-Liège, et enda mer prestisjetungt ritt.

