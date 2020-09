Ruud vant thrilleroppgjør i Paris – videre i Roland-Garros

sport

– Det blir en ekstremt tøff match og en stor utfordring. Thiem er en av de beste grusspillerne i verden, om ikke den aller beste de siste to, tre årene, sier Ruud til NTB om hva som venter han i tredje runde av Grand Slam-turneringen.

Han snakker om den østerrikske verdenstreeren og US Open-vinneren, som tidligere onsdag slo amerikaneren Jack Sock i strake sett.

Onsdag så det ut som Ruud skulle gjøre kort prosess med Tommy Paul i 2. runde da han feide amerikaneren av banen med 6-1 i det første settet. Men Paul hevet seg kraftig og ga nordmannen kamp til døra.

Til slutt vant Ruud 6-1, 1-6, 6-3, 1-6, 6-3 i en kamp som varte to timer og 36 minutter.

– Prøvde å gi alt

Den norske 21-åringen holdt nervene i sjakk og storspilte da det gjaldt som mest i det avgjørende settet. Da hadde nordmannen nettopp tapt 1-6 i det fjerde.

– Jeg verken servet eller spilte veldig godt, sier Ruud til NTB om det fjerde settet, før han forteller at han konsentrerte seg om å serve bedre i det femte.

– Jeg servet mye bedre i siste sett. Jeg skal ikke si at det gjør spillet enklere, men det er lettere å være offensiv bak egen serve. Jeg prøvde bare å gi alt, og jeg spilte et mye bedre femtesett enn fjerdesett, forteller Ruud.

Ingen fare med armen

Da pappa og trener Christian Ruud snakket med Eurosport etter kampen fortalte han at han synes han så antydninger til at sønnen slet med armen, som også plaget Casper i ATP-turneringen i Hamburg sist uke.

Men alle som er bekymret kan puste lettet ut. Til NTB sier Casper at han ikke har vondt i armen, men at han derimot fikk litt vondt i foten etter at han gikk på ryggen i det første settet.

– Armen har blitt bedre. Jeg slet litt i andre sett etter at jeg falt i det første. Jeg fikk litt vondt i foten, men den smerten ga seg fort, sier Ruud.

Mange upressede feil

I det første settet leverte Ruud tunge, sugende slag på den franske grusen. På andre siden av nettet gjorde Paul hele 18 upressede feil, noe man ikke kan tillate seg mot verdens 25. beste spiller for øyeblikket.

Til sammenligning gjorde Ruud bare to upressede feil og vant settet 6-1.

I det neste settet var rollene helt byttet om. Amerikaneren lyktes med det meste, brøt Ruuds server og leverte gnistrende spill. Etter 20 minutters spill ledet Paul 5-0. Kort tid senere servet han inn settet til 6-1.

Tredje sett ble jevnspilt, men Ruud dro det i land etter at de to hadde fulgt hverandre til 3-3. Casper vant 6-3 og var tilbake i føringen.

Thrilleravslutning

Paul, ranket som nummer 58 i verden, vant det fjerde settet 6-1, og dermed var det klart for en thrilleravslutning om retten til å spille tredje runde i Roland-Garros.

Her hadde nordmannen Paul i kne flere ganger med bruddballer, men amerikaneren reddet seg gang på gang. Men bare til det sto 3-3. Da sa Ruud takk for følget.

– Jeg hadde flere sjanser til å bryte ham, men han spilte bra og servet bra på bruddballene. Men jeg følte at jeg klarte å heve spillet mitt i femte sett, noe som ble avgjørende for matchen, sier Ruud til NTB.

En hard nøtt

I neste runde venter en annen grusspesialist, verdenstreer Dominic Thiem.

– Casper har de siste ukene vist at han er oppe og lukter på de beste gutta, spesielt på grus. Jeg håper han blir 100 prosent restituert og fresh til den kampen, for da tror jeg han har mulighet til å yppe seg litt. Men Thiem er en hard nøtt og en råtass, så det blir ingen enkelt oppgave, sa Christian Ruud til Eurosport om sønnens neste motstander.

Kampen mot Thiem, som nylig vant US Open, spilles mest sannsynlig fredag.

