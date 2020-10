«Innekamp» venter Ruud mot Thiem: Mye regn i vente i Paris fredag

sport

Oppgjøret er det første for dagen og starter 11.00 på turneringens hovedbane. Der kan det dras over et tak om nødvendig. Det kan trenges fredag. Det er ifølge yr.no meldt regn hele dagen og med mye vind i perioder i den franske hovedstaden. Det skal bare være fra 12 til 14 varmegrader fredag.

Thiem vant US Open tidligere i høst, og han har kallenavnet «grusprinsen» da han rangeres som nummer to bak Rafael Nadal på det underlaget.

– Ruud spiller uten tvil sin beste sesong i karrieren. Han liker seg også svært godt på grusen, og han trener jo også på akademiet til Nadal, sier Thiem til det østerrikske nyhetsbyrået APA.

Østerrikeren har vunnet to kamper i tre strake sett.

– Dette er kanskje den beste innledningen på noen av de store turneringene for meg, sier Thiem.

Han er kjempefavoritt foran møtet med Ruud. Spilleselskapene gir så lavt som 1,1 ganger pengene for dem som vedder på Thiem-seier.

