Irsk stjernejockey testet positivt på kokain – Buick kan havne på galopptoppen

sport

Dersom det skulle vise seg at også Murphys B-prøve er positiv, vil Eiksmarka-mannen William Buick overta sammenlagtledelsen i det såkalte Flat Jockeys Championship.

Buick er født og oppvokst i Norge, men er britisk statsborger. Ingen nordmann har noen ganger vunnet det britiske jockeymesterskapet.

Murphy avla en urinprøve med spor av kokain i Frankrike 19. juli, og han fikk selv beskjed om den positive testen i august. Han sørget for å få gjennomført en håranalyse hos et uavhengig laboratorium, og den var negativ, heter det i en uttalelse via den profesjonelle jockeyforeningen PJA.

– Jeg har aldri tatt kokain, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å bevise at jeg ikke har gjort det. Jeg vil takke dem som støtter meg, og i mellomtiden skal jeg fortsette å ri vinnerhester og konsentrere meg om karrieren min, sier Murphy.

Den 25 år gamle iren har fått lov til å konkurrere videre mens etterforskningen av ham har pågått, skriver BBC. Man venter nå på Murphys B-prøve.

I fjor ble Murphy jockeychampion med 168 løpsseirer. Han leder sammenlagt i år med 111 seirer, 13 flere enn Buick på 2.-plass.

Vinneren av Flat Jockeys Championship får en sjekk på 300.000 kroner. Det er småpenger sammenlignet summene de beste rytterne rir inn årlig.

(©NTB)