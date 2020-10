Lenos redninger sendte Arsenal videre i ligacupen

sport

Arsenal vant 5-4 etter en målløs kamp på Anfield. Leno reddet skuddene fra Divock Origi og Harry Wilson i straffekonkurransen. Joseph Willocks satte inn den avgjørende straffen med et ganske svakt skudd. Adrian burde trolig ha reddet den, men ballen gikk inn.

Arsenal-keeper Leno holdt laget inne i kampen med en rekke kjemperedninger da Liverpool truet med å gjenta mandagens klare hjemmeseier i Premier League. I fjor endte det 5-5 da de samme klubbene møttes i ligacupen, denne gang ble det målløst.

– Ligacupen er en sjanse til å vinne nok et trofé, og det er målet vårt. Det er godt for en keeper å gjøre redninger og se lagkameratene smile. Jeg føler at jeg er førstevalg, men jobben min er å bevise det hver gang, og jeg føler at jeg gjorde det i dag, sa Leno til Sky Sports.

Liverpool gjorde for øvrig ni endringer fra mandagens kamp, Arsenal åtte.

Diogo Jota startet for Liverpool for første gang og kunne fort blitt matchvinner om det ikke var for Lenos storspill. Arsenal hadde også sine muligheter. Rob Holding fikk nikke nesten uhindret mot slutten av kampen, men Adrian reddet.

Det var de to klubbenes fjerde møte på 11 uker. Arsenal vant i Premier League i sommer og på straffespark i Community Shield i august.

– Det var mye jeg likte i dag, men man må score også, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Brentford-revansj

Norges landslagskaptein Stefan Johansen fikk en etterlengtet sjanse fra start for Fulham, men det ble ingen stor opplevelse da Brentford vant 3-0 i ligacupen.

Hjemmelaget fikk dermed revansj for tapet i sommerens opprykksfinale. 2-1-seieren på Wembley i august gjør at Fulham spiller i Premier League, mens London-naboen må fortsette i mesterskapsserien.

Finske Marcus Forss ga Brentford ledelsen i det 37. minutt etter at Brentford vant ballen fra Jean Michael Seri på Fulhams halvdel. Saman Ghoddos sto for innlegget til 21-åringen.

Vakker scoring

Fulham yppet seg etter pause, men Said Benrahma scoret de to siste målene for Bradford, og han satte punktum på svært vakkert vis i det 77. minutt da han slo en superfrekk hæltunnel på midtstopper Michael Hector, vendte og klinte ballen i mål fra 20 meter før Stefan Johansen rakk opp i press.

Brentford er kvartfinaleklar i ligacupen for første gang i klubbens historie.

Stoke slo forrige sesongs tapende finalist Aston Villa 1-0 i en kamp mellom to svært reservepregede lag. Stoke gjorde åtte bytter fra forrige kamp, mens Aston Villa byttet alle 11. Sam Vokes nikket inn et hjørnespark ved nærmeste stolpe i det 26. minutt, og det ble kampens eneste mål.

