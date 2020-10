Målmaskin senket Rosenborg: Effektive PSV vant 2-0

sport

Rosenborg deltok i tre gruppespill i europaligaen på rad før rekken stoppet opp denne høsten. RBK-tapet torsdag gjør at Molde er eneste norske lag i trekningen fredag.

Forrige uke ble Bodø/Glimt slått ut i kvalifiseringen av Milan med 2-3-tap i Italia.

– Det er en skuffet gjeng i garderoben, for vi ønsker å spille i Europa. Det er tungt å stå her nå, sa Markus Henriksen i VGs TV-sending.

– Rosenborg er veldig langt unna godt gammelt nivå og mulighet til å hevde seg i Europa, sa Kjetil Rekdal i

Han pekte på at RBK i all hovedsak mangler hurtighet hos sine spillere. – Den største forskjellen (på lagene) er farten, sa han.

Giftig

Zahavi ble hentet inn fra kinesiske Guangzhou for få dager siden. Der scoret han 103 mål på 117 kamper i løpet av vel fire år. Det tok ikke mange minuttene i PSV-debuten før han traff stolpen på Lerkendal. Noe senere kom 0-1-målet. På et innlegg var Zahavi umarkert til tross for at to RBK-spillere var i nærheten av ham og med tid til å dekke ham opp.

Hólmar Örn Eyjólfsson bommet både med timing og posisjonering og nådde ikke ballen før Zahavi headet. Pa Konate havnet også delvis i ingenmannsland i den situasjonen. RBK-keeper André Hansen var sjanseløs på avslutningen.

Like før pause var RBK svært nær utligning etter at en PSV-forsvarer sendte ballen mot eget mål på en klarering. Det endte med en corner etter at Tore Reginiussen var like ved å få en støvel på ballen.

Avgjort

Etter en times spill kom det avgjørende målet. Henriksen bommet med en pasning og ga PSV en kontringsmulighet. 15 sekunder senere kom han heller ikke opp i en motspiller (Cody Gakpo) som skjøt fra 17 meter. Ballen gikk inn via stolpen til 0-2.

PSV hadde det lille ekstra som ble for mye for RBK. I de avgjørende øyeblikkene var det en klasse forskjell på lagene.

Zahavi kan bli norsk motstander i EM-omspillets finale (12. november). I så fall må hans Israel slå Skottland og Norge Serbia i semifinalene neste uke.

