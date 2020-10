Migrene stoppet King da Bournemouth slo Østigårds Coventry

sport

Det bekreftet Bournemouth i sosiale medier en liten time før kampstart.

Den norske landslagsspissen spilte 25 minutter som innbytter i 1-0-seieren mot Alexander Tetteys Norwich sist søndag. Fredag var han ikke på se på banen.

I stedet var det lagkamerat Ryan Gosling som ble matchavgjørende med to scoringer i 3-1-seieren.

Leo Skiri Østigård, som nylig ble tatt ut i den norske landslagstroppen, startet kampen i Coventrys forsvar. Han ble imidlertid byttet ut allerede ved pause. Da sto det 1-1.

Coventry fikk midtbanespiller Gustavo Hamer utvist etter pause.

Joshua King har i lengre tid vært ryktet vekk fra Bournemouth. Italienske Torino skal blant annet ha vist interesse. Tidligere denne uken meldte derimot lokalavisen Bournemouth Daily Echo at det ikke var kommet noen bud på nordmannen.

Kings kontrakt går ut til sommeren, og dette overgangsvinduet er trolig Bournemouths siste sjanse til å kunne få en høy overgangssum for spissen. Vinduet stenger førstkommende mandag.

King har ikke lagt skjul på at han ønsker seg til en større klubb etter at Bournemouth rykket ned fra Premier League. Han var aktuell for Manchester United i januar, men budet fra Ole Gunnar Solskjærs klubb ble avslått.

