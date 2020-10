Lillestrøm jager topplagene – Tromsø vant med et nødskrik i målfest

sport

LSKs seier gjør at de har tatt 27 av 33 mulige poeng på de siste elleve kampene. Lillestrøm ligger fortsatt på 4.-plass med 35 poeng, men er kun fire bak Sogndal på opprykksplass.

Åråsen-klubben har også én kamp tilgode.

Alexander Melgalvis ga Lillestrøm ledelsen midtveis i første omgang lørdag da han pirket ballen opp i nettaket i etterkant av et frispark. Geir Bakkes menn hadde god kontroll ute på kunstgresset i Trøndelag, selv om Stjørdals-Blink yppet seg ved flere anledninger.

Torbjørn Kallevåg la på til 2-0 rett etter hvilen med et velplassert skudd i lengste hjørnet. Thomas Lehne Olsen ønsket ikke å være dårligere, og chippet inn 3-0 like etter. 4-0 kom på straffespark ved Kaan Kairinen.

Franklin D. Nyenetues reduserte for hjemmelaget, men det hjalp lite. Kampen endte 4-1.

Tromsø fosser videre

Også i Tromsø ble det jubel. Nordlendingene kom fra en kruttsterk sjumålsseier over Ullensaker/Kisa sist runde, og fulgte opp i god stil da Åsane tok turen nordover. 5-3-seieren betyr at de rød- og hvitstripete befester sin posisjon på toppen av tabellen med 42 poeng, to poeng foran Sogndal på annenplass.

Bergenserne tok ledelsen da Henrik Udahl bredsidet ballen i nettet etter drøye kvarteret. Runar Espejord kvitterte ved å banke inn utligningen like etter. De siste fem minuttene før pause tok det helt av på Alfheim. Mikael Ingebrigtsen headet inn ledelsen etter 42 minutter, før Eric Kitolano nettet to ganger på like mange minutter ved to kontante avslutninger.

5-1 kom da Espejord åpnet andre omgang ved å hamre ballen i vinkelen. Kristoffer Larsen reduserte til 2-5 med en drømmescoring ti minutter senere, og 3-5 kom ved Kristoffer Valsvik. Håkon Lorentzen sørget for 4-5 like før full tid, men bergenserne klarte ikke å fullbyrde snuoperasjon.

Sterk Kamma-seier

Kjetil Rekdals HamKam klatret opp på trygg grunn da de slo Raufoss 2-0. Steinar Strømnes og Markus Solbakken scoret målene for Rekdals menn, som nå ligger på 13. plass med 17 poeng.

Ranheim tok en viktig seier i toppkampen mot Sogndal. Michael Karlsen ble matchvinner med scoringen sin etter drøye 70 minutter.

Sandnes Ulf fikset tre poeng med sin 3-1-seier over Grorud. Vant gjorde også Jerv og Øygården som slo henholdsvis Strømmen og Ull/Kisa.

Runden avsluttes søndag med møtet mellom Kongsvinger og KFUM Oslo.

(©NTB)