Medier: Solskjær henter stjernespiss

ESPN og BBC er blant mediene som lørdag hevder å kjenne til at Cavani på det nærmeste er klar for Manchester United.

Den vanligvis troverdige RMC-journalisten Mohamed Bouhafsi og overgangsguru Fabrizio Romano i Sky Italia meldte også tidlig om overgangen som synes å være på trappene.

Søndag skal spissen angivelig ankomme Manchester for å holde de avgjørende samtalene og gjennomgå den obligatoriske legesjekken. Kontrakten United er innstilt på å tilby Cavani skal strekke seg til sommeren 2022.

Klubbløs

33-åringen har vært klubbløs siden han forlot Paris Saint-Germain etter forrige sesong. Der noterte han seg for 138 ligamål for PSG på 200 kamper siden han ankom klubben i 2013.

Det gjør uruguayaneren til den franske storklubbens mestscorende spiller gjennom tidene.

Cavani er kontraktsløs og kan i prinsippet signere for en ny klubb også etter at overgangsvinduet er stengt. Rapportene tyder imidlertid på at overgangen går i boks i god tid før midnatt mandag.

Blir han United-spiller kan Cavani komme til å få sin debut mot gamleklubben PSG. United møter den franske fotballstorheten i første kamp i mesterligagruppespillet. Datoen er 20. oktober.

Kritikk

Ole Gunnar Solskjær og United-ledelsen har blitt kritisert for å ha vært for lite aktive på overgangsmarkedet de siste månedene. Den nederlandske midtbanespilleren Donny van de Beek er så langt eneste nykommer.

Borussia Dortmund-profilen Jadon Sancho har vært linket til United, men lite tyder på at det blir noen overgang for den unge engelskmannen.

